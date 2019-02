Tchad : L’association Voix de la Femme (AVOF) sensibilise les couches féminines rurales et nomades sur l’éducation

C’est dans cette optique qu’elle a lancé une campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles et l’alphabétisation fonctionnelle des femmes le 16 février dernier, à Toukra.

La campagne de sensibilisation en faveur de la scolarisation des filles et l’alphabétisation fonctionnelle des femmes s’inscrit dans le cadre des activités de l’AVOF. En effet, les objectifs de la « Voix de la femme » viennent en complément aux efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif.

« Construire une école c’est fermer une prison », c’est sous cet extrait de Victor Hugo que la présidente de l’AVOF, Mme Amina Bichara Yaya, a appuyé ses propos et a lancé un grand appel à tous les groupements des nomades du Tchad de scolariser leurs jeunes enfants et les maintenir sur cet élan. L’AVOF par sa voix « lance cette campagne pour mobiliser tous les citoyens et les communautés internationales dans la lutte contre cette injustice et pour que tout le monde puisse contribuer à l’échelle de la scolarisation des filles. »

Pour mieux faire comprendre le message aux ruraux, le groupe théâtral de Mandargué a fait un sketch sur la scolarisation afin que cette population puisse comprendre l’importance du thème. La secrétaire d’Etat, Achta Saleh Damane, a salué les réformes que le Gouvernement met en œuvre pour le bien du système éducatif tchadien, particulièrement dans les zones sous scolarisées notamment en zone nomade. De même, par sa voix, le ministère de l’Education soutient toutes initiatives visant à l’amélioration des conditions de vie et de l’éducation de la petite fille.

Œuvrant à travers la formation et la sensibilisation de la femme et de la jeunesse en vue d’appuyer le processus de développement et la promotion de la démocratie. L’AVOF fête en cette année son premier anniversaire. Elle a donné sa pleine énergie pour la réussite et le passage de son message.