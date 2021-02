Tchad : l’association Freedom veut promouvoir l’unité nationale sur internet

Elle a organisé un point de presse ce lundi 1er février pour annoncer une campagne nationale dénommée : « Internet utiles » dans l’optique de sensibilisation pour une utilisation positive de l’Internet

La présidente de Freedom, Rahana Adam Saleh explique que la caravane ‘’Internet utiles’’ a pour entend conscientiser les tchadiens pour une utilisation positive d’internet. « Promouvoir l’unité nationale et le respect d’autrui ». La campagne se fera à travers des vidéos, des messages et des formations dans des écoles, universités et autre.

Elle fait également savoir qu’une série dénommée ‘’Internet Utiles’’ est en train d’être produite par l’association. Les premiers épisodes seront diffusés sur la page facebook Internet Utile Tchad et à la télé à partir du jeudi 04 février 2021. La campagne va durer six mois, annonce Rahana Adam Saleh

D’après la présidente de cette organisation, ‘’Internet utile’’ a pour objectif général de promouvoir l’éducation aux droits humains et leur importance dans l’éthique et promouvoir l’utilisation optimale de la toile mondiale. « L’internet est moyen de communication large et facile à utiliser, c’est aussi un outil de recherche et d’étude », a-t-elle souligné. Elle ajoute qu’internet donne accès à des loisirs et jeux et la possibilité de faire du commerce en ligne et de se faire de l’argent

Pour cette campagne, l’association Freedom met à disposition un psychologue pour assistance aux internautes qui ont été victimes sur la toile. Un numéro vert et anonyme donnera accès à ce spécialiste.