Tchad : l’ASCAD célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire dans les établissements

Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, l’Association stop carie dentaire (ASCAD), en partenariat avec l’Alimentation générale (AG) et la société la Rosée, a procédé ce mercredi à la donation des brosses à dent et des pates dentifrices aux élèves de l’école primaire de Goudji.

Placée sous le thème « agis pour la santé de ta bouche », la journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été célébrée au Tchad par des actions à l’école primaire de Goudji et par une conférence-débat à la faculté des sciences de la santé organisées par l’Association stop carie dentaire.

A la faculté de médecine de N’Djamena, Dr Zahra H. Doutmtou, chirurgien-dentiste, par ailleurs présidente de l’ASCAS a animé une conférence axée sur le thème « hygiène buccale » qui a vu la participation des étudiants et du personnel de la faculté de médecine de l’université de N’Djamena. Une conférence riche en échanges et des brillantes interventions de la part des participants et les membres de l’association par les techniques d’hygiène et les méthodes préventives contre la carie dentaire.

Pour la présidente de l’ASCAD Dr Zahra Doumtou « la carie dentaire est la maladie bucco-dentaire la plus courante à travers le monde. La cause majeure de la carie est liée à la consommation importante du sucre qui peut facilement provoquer les douleurs, perte de dents et de problèmes esthétiques ». À la sortie, les participants se disent satisfaits pour la présentation de ce thème. Cette initiative jeune est un exemple à copier, dixit un étudiant en médecine.

L’ASCAD est une association à but non lucratif agréée en 2016 et enregistrée sous polio numéro 4952 qui œuvre pour la sensibilisation de la population sur l’impact sanitaire de la carie dentaire. Elle a pour objectif de prévenir de la carie au sein de la population par les multiples campagnes dans le milieu scolaire et extra-scolaire par la sensibilisation.