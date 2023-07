Tchad : l’artiste Mawndoé présente son projet « Au nom de l’Art » au premier ministre

Ce mardi 04 juillet 2023, le premier ministre, Saleh Kebzabo a accordé une audience à l’artiste musicien tchadien Célestin Mawndoé en présence de quelques collaborateurs.

Auteur, compositeur et interprète, Mawndoé Célestin est venu présenter au Chef du Gouvernement, son projet culturel dénommé « Au nom de l’Art ».

Selon Mawndoé, ce projet « essaye de proposer un modèle économique autour de l’Art en tenant compte de la réalité du Tchad ». Pour lui, il est possible pour un artiste de vivre grâce à son art. Il suffit juste de créer un public, pouvoir le développer et le fidéliser».

« Au nom de l’Art » est un projet destiné aux enfants de 7 à 15 ans. Il vise à créer pour ces jeunes un cadre d’épanouissement, de divertissement et d’éducation à travers l’art et la culture. Lauréat pour la quatrième fois consécutive du programme « accès culture » décerné par l’institut français de Paris (France), le projet « Au nom de l’Art » annonce une tournée dans les prochains jours dans 15 villes du Tchad afin de dénicher et former de jeunes talents.

Très enthousiasmé par la pertinence de ce projet, le premier ministre, Saleh Kebzabo, a prodigué des conseils et orientations à l’artiste pour un impact conséquent de son projet sur le professionnalisme de la jeunesse afin d’impulser le rayonnement culturel du Tchad.

Source : Primature