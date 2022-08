Tchad : l’archevêque de N’Djamena n’a pas eu de tête à tête avec le PCMT

D’après le vicaire général de l’archidiocèse de Ndjamena, Mgr Mbairabe Tibingar Samuel, il s’agit d’un fake news tendant à la désinformation. Il a fait une mise au point ce 31 août 2022.

Le vicaire général de l’archidiocèse de Ndjamena décide de mettre fin à la rumeur selon laquelle, l’archevêque de N’Djamena a décidé d’annuler la décision du retrait des travaux du DNIS, suite à un entretien avec le PCMT. Il dément à travers une mise au point : « Depuis le 29 août 2022, circule les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle l’archevêque métropolitain de Ndjamena aurait eu un entretien avec le PCMT en tête-à-tête et à la suite de quoi l’archevêque aurait annulé la déclaration annoncée pour l’après-midi. Ce n’est ni plus ni moins un fake news tendant à la désinformation et cela nécessite une mise au point. »

« L’archevêque n’a jamais été invité par le PCMT pour un « tête-à-tête ». Comment e PCMT pourrait-il donc faire pression sur lui pour renoncer à la déclaration ? », S’interroge Mgr Mbairabe Tibingar Samuel. Pourtant la déclaration attribuée à l’archevêque devait se faire en assemblée plénière si l’on avait accordé un temps de parole aux leaders religieux.

En conséquence, l’archevêque invite les journalistes à faire leur travail avec professionnalisme et à ne pas tomber dans la recherche du sensationnel au détriment de la vérité. Ce serait : « tordre le cou à un si noble métier ». I1 les assure de sa prière et les bénit tous.