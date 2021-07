Tchad : l’ARCEP confisque les matériels des distributeurs Orange et MTN money

Des kiosques, téléphones et différents matériels des distributeurs d’Orange money, installés à N’Djamena ont été confisqués, le 26 juillet 2021, par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Cette opération qui s’apparente à la chasse aux sorcières vise à bloquer la vente des services des opérateurs exerçant hors du Tchad. C’est ainsi qu’une équipe de l’ARCEP, conduite par Sidick Haroun Ibrahim, chef de service contrôle et trafic à l’ARCEP, a effectué une descente dans les rues de la capitale pour démanteler et stopper la commercialisation des services Orange et MTN Money. Les kiosques, téléphones et tout autre matériel ont été emportés. Pour l’ARCEP, ces activités constituent un manque à gagner.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes regrette que les signaux du Cameroun traversent les frontières, en violation de l’accord signé par le comité de gestion de fréquence signé entre les deux pays.

La mission de l’ARCEP était accompagnée des huissiers. Après avoir emporté les matériels des vendeurs et fournisseurs. Ils promettent mettre en place des mécanismes pour complètement stopper cette pratique qui vont en l’encontre de la loi.

D’un autre côté, les familles des personnes en séjour au Cameroun et les étudiants tchadiens de l’autre côté de la frontière s’indigne contre la mission de l’ARCEP. Pour ces derniers, ces opérateurs permettent de faciliter les transactions et à des prix raisonnables.