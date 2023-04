Tchad : l’Arabie Saoudite offre des médicaments contre le paludisme

La cérémonie de réception a été présidée le 19 avril 2023 par la secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Mme Zenab Moussa Bechir.

Le lot de médicaments achetés sur le financement du Royaume d’Arabie Saoudite est destiné à la lutte contre le paludisme. Le cout global des médicaments antipaludiques est de 166 millions de FCFA.

Le Chargé d’affaire à l’ambassade d’Arabie Saoudite au Tchad note que cette donation de son pays va contribuer à lutter contre le paludisme. Il a ensuite ajouté que le Royaume d’Arabie Saoudite reste toujours disponible à soutenir le Tchad à renforcer son système de santé.

La secrétaire d’état à la santé publique et à la prévention Zenab Bechir Moussa a souligné que la contribution du Royaume d’Arabie Saoudite est un signal fort de l’excellence des relations qui existent entre le Tchad et l’Arabie Saoudite. Pour elle, ces médicaments seront prédisposés dans les hôpitaux, districts sanitaires et l’ensemble des centres de santés revitalisés. Cela permettra sans nul doute de réduire substantiellement le flux des patients vers les hôpitaux étant donné que le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité au Tchad.