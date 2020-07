Tchad : L’APEF et l’ECOFAC font le suivi des programmes sur la gestion de l’écosystème

Le comité de pilotage du programme d’appui à la gestion concertée des aires protégés et écosystème fragile (APEF) et le Programme d’appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles (ECOFAC) ont fait le point de leurs activités le 28 juillet dernier

Cette première réunion avait pour objectif de présenter l’état d’avancement des activités dans les faunes de Wadi Rimi et celle du Ouadi Achim. Les travaux se sont déroulés en présence de trois ministres dont les départements sont concernés. Il était question de faire la mise à jour des activités et l’état d’avancement de mise en œuvre des programmes réalisés.

Le projet vise à promouvoir la conservation durable et concertée des faunes, de la biodiversité et des patrimoines du Tchad. Il est financé à hauteur de 33 millions d’euros par l’union européenne par l’union européenne et implémenter dans 7 provinces dont N’Djamena.

Le ministre l’environnement, Brahim Mahamat Djamaladine explique que ce projet est d’une grande importance. Il précise que les projets financés dans le cadre de l’APEF sont très avancés. Il a également encouragé les coordinations de Zakouma, de la réserve de faune du Wadi Rimi, du Ouadi Achim et de la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi. Il exhorte ces derniers à continuer à travailler dans la même lancée pour que « ces projets qui déjà nous laisse dessiner une réussite de la conservation de nos écosystèmes puissent nous permettre de trouver des fonds additionnels », souligne le ministre.

Le ministre de l’économie, Issa Doubragne a émis quelques recommandations favorables à l’accélération de la réalisation des composantes. Il est à préciser que l’ECOFAC est un projet régional qui vient en appui à l’APEF.