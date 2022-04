Tchad : Laoukein Medard reprend les commandes de la mairie de Moundou

A l’issue d’une session extraordinaire de ce vendredi 22 avril 2022, Laoukein Kourayo Médard a été désigné maire de la commune de Moundou, dans la province du Logone occidental.

Une nouvelle qui enchante les habitants de la province du Logone occidental et au-delà. L’homme qu’on ne présente plus à Moundou, reprend les rênes de la commune. Laoukein Kourayo Médard ancien maire de Moundou, par ailleurs, président du parti Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD) a été désigné maire ce jour par consensus. Il revient aux commandes après 4 ans. Il a toujours clamé qu’il est parti de la commune à cause de sa lutte contre la corruption.

C’était au terme d’une session extraordinaire sous le thème : « Paix et réconciliation à la commune de Moundou ». Une cérémonie coordonnée par le gouverneur de la province de Moundou, Bachar Souleymane.

Il va cheminer avec Netoloum Julien, Balkas Djimaldé de l’UNDR et Adelmbaye Clément de l’URD.