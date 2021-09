Le président de la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), participera au dialogue national inclusif. Laoukein Kourayo Médard marque son accord après une heure et demie de discussion avec Mahamat Idriss Deby

Laoukein Kourayo Médard a été reçu en audience le 28 septembre à la présidence par le nouvel homme fort du pays. Les deux hommes ont échangé pendant plus d’une heure de temps. Cette rencontre entre dans le cadre des consultations régulières du président du Conseil militaire de transition. Le président du CTPD est l’un des opposants tchadiens les plus hostiles à l’ancien et au nouveau système.

Le parti politique de Laoukein Kourayo Médard peut apporter une grande contribution dans le processus de reconstruction. Cette formation est arrivée en troisième position à la dernière élection présidentielle. Le leader du groupe a tour à tour été, ancien ministre, ancien maire de Moundou. Il est également membre de la plateforme de revendication, Wakit Tamma.

Le secrétaire général du CTPD, Abdel-Aziz Zakaria, a confié que la formation politique participera au dialogue. Il a dévoilé l’information à la sortie de l’audience.