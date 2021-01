Tchad : l’ANS accusé d’avoir enlevé le secrétaire général de la mairie de Moundou

Le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbairam Alladoum est introuvable depuis le 10 janvier 2021. Selons ses proches, il a été enlevé par les éléments de l’Agence nationale de sécurité (ANS) et gardé chez le délégué

Il aurait été arrêté et menotté dans la matinée du 10 janvier 2021. Sa famille, ses proches et ses collègues lancent les cris d’alerte. Des sources rapportent qu’il serait gardé chez le délégué provincial du Logone occidental. Lequel aurait refusé de répondre aux appels du gouverneur bloqué à N’Djamena.

Si d’aucuns pensent que c’est une affaire de règlement de compte et d’autres un problème d’intérêt lié au contrat d’enfermage de sésame qui prend fin le 04 février prochain, la famille du secrétaire général de la mairie souhaite que leur parent soit remis en liberté dans les plus brefs délais et sans aucune forme de procès.

Les habitants de Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental pensent que cette forme d’arrestation arbitraire. Pour eux, si le SG est poursuivi pour quelque motif que ce soit, il devrait être mis à la disposition de la police judiciaire, qui a compétence en la matière.

D’après l’Agence de presse panafricaine par contre, Mbaïram Alladoum serait placé en garde à vue au commissariat de sécurité publique. Il explique que le SG est suspecté d’avoir détourné des millions de FCFA dans les caisses du trésor public pour le compte de la commune de Moundou. Aussi, que l’Inspection général d’Etat a dépêché une mission dans la province du Logone occidental. Le secrétaire général du département du Lac Way, Djasnan Djondi serait également impliqué, note le média.

De nombreuses sources rapportent que la tentative de médiation du gouverneur, actuellement dans la capitale a été balayé du revers de la main.