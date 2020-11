Tchad : l’ANIE recycle son personnel d’encadrement

L’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE) a organisé une séance de renforcement de capacités en faveur de son personnel d’encadrement le 12 novembre 2020 à N’Djamena.

La formation était articulée autour de la planification stratégique et la gestion des résultats au profit du personnel. Le D.G de l’agence, Ousman Mahamat Nour Elimi explique que, ce travail s’inscrit dans le cadre de la nécessité de continuité d’activités de promotion d’investissements et des exportations et dans l’amélioration e son efficacité par le biais des processus organisationnels. Ceci, pour permettre de déboucher sur l’élaboration participative d’un nouveau plan stratégique 2021-2025 qui présentera les perspectives d’avenir et permettre une continuité vers la vision à long terme de l’ANIE.

Le personnel d’encadrement de l’ANIE a été édifié sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats (GAR). Lesquels ont été initiés par l’agence pour permettre d’assumer ses prérogatives et participer à l’amélioration du climat des affaires et à la promotion des investissements et des exportations.

Le directeur général de l’ANIE ajoute que l’autre objectif est de parvenir à la co-construction du Plan stratégique 2021-2025 devant se baser sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique 2014-2018 dont le rapport provisoire est disponible.