Ce jeudi 3 septembre 2020, Mme Haoua Acyl, ancienne ministre tchadienne de l’aviation civile et la météorologie nationale a été nommée représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord à Tunis

La note de nomination a été signée par, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF. Elle a nommé 7 hautes personnalités dont Mme Haoua Acyl à des postes de représentante de l’organisation. Leurs missions consistent à faire la promotion de la langue français et la diversité culturelle et linguistique, la paix la démocratie et les droits de l’homme. L’OIF vient également en appuie à l’éducation et la recherche, développe la coopération.

Les six autres personnalités dont les noms figurent dans le communiqué sont Mme Zahra Kamil Ali, représentante de l’OIF auprès de l’Union africaine à Addis-Abbeba, Mme Fatou Isidora Mara Niang, représente de l’OIF auprès de l’Union européenne à Bruxelles, Mme Tran Thi Hoan Mai, représentante de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest à Lomé, M. Fademba Madakome Wagueta, représentant de l’OIF pour l’Afrique centrale à Libreville, M. Léonard Emile Ognimba, représentant de l’OIF pour l’océan indien à Antananarivo et M. Éric Poppe, représentant de l’OIF pour l’Europe centrale et orientale à Bucarest.