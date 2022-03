Tchad : l’ancien ministre et DG de l’ONASA, Assaïd Gamar Sileck a été arrêté

A travers un communiqué du 11 mars, le regroupement Une Nation pour tous (UNPT), annonce l’arrestation de l’ancien Directeur général de l’ONASA, Assaïd Gamar Sileck. Il a été interpellé le 09 mars par la police judiciaire, apprend-on.

Le coordonnateur du regroupement Une Nation pour tous (UNPT), Abdel-Salam Cherif crie à une chasse aux sorcières, contre un membre de sa formation politique. Il explique que le 04 janvier 2022, Assaïd Gamar Sileck a été convoqué à l’Inspection général du contrôle d’Etat, oû il a été auditionné sur l’attribution de deux marchés fictifs, d’achat de céréales, pour le compte de l’ONASA. Il était à cette période directeur général de cette institution.

Or le mis en cause assure avoir effectué cette opération sous instruction de l’ancien président, Idriss Deby Itno. Il énumère par ailleurs quelques témoins. Notamment, le ministre d’Etat SGP, Kalzeubé Pahimi Debeu ; la ministre de l’Agriculture Madjdian Padja Ruth ; le ministre des Finances M. Tahir Gnilin ; le ministre SGG Mme Mariam Mahamat Nour ; et le directeur du Cabinet Chvil de la Présidence Dr Abdoulaye Fadoul. Sa formation politique regrette que malgré toutes les preuves, Assaïd Gamar Sileck est gardé en détention.

L’UNPT demeure convaincue que la procédure engagée contre M. Assaid Gamar Sileck est une « chasse aux sorcières au seul motif de son départ du MPS ».

Assaïd Gamar Sileck a été plusieurs fois ministres, parlementaire et directeur général de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA).