Tchad : l’ancien ministre du pétrole fait l’objet d’une nouvelle plainte

Une autre plainte a été déposée contre l’ancien ministre du pétrole, Djerassem Le Bemadjiel pour atteinte à la propriété intellectuelle, abus de fonction et abus de confiance

Le plaignant est un chercheur scientifique tchadien du nom Ulrich Ndilira Rotam, un ancien collaborateur de l’ex ministre du pétrole. Il réside à Schlumberger, aux Etats-Unis d’Amérique. Son avocat Me Benjamin Mangodibaye a informé hier, au cours d’un point de presse que, la plainte a été déposée par son client Ulrich Ndilira Rotam le 2 octobre 2020.

Le conseil explique que, alors qu’il était encore ministre du pétrole, Djerassem Le Bemadjiel s’est approprié illicitement le « projet Soyos » de son ex collaborateur. C’est un programme qui a pour objectif de promouvoir le développement au Tchad. Le projet a été présenté le 14 septembre à N’Djamena au cours d’une conférence de presse par le concepteur, soutient l’avocat. Le programme prend en compte le développement agricole, l’offre en eau potable, l’élevage, la sauvegarde du Lac Tchad et le reboisement. C’est le fruit de 9 ans de recherche, martèle Me Benjamin Mangodibaye

Le programme a été remis à l’ancien ministre dans un support USB, renchérit la défense. Djerassem Le Bemadjiel devait trouver le financement et également présenter le projet au président de la République pour avoir son appui, ajoute l’avocat.