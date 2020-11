Tchad : l’ancien directeur de l’ONAPE a été acquitté par la justice

La chambre d’accusation tchadienne a prononcé un non-lieu sur l’affaire concernant Fayçal Hissein Hassan Abakar, ancien directeur de l’Office national pour la promotion de l’emploi.

L’information a été rapportée le 24 novembre 2020 par son collectif d’avocats au cours d’un point de presse. Fayçal Hissein Hassan Abakar, ex directeur de l’ONAPE était accusé des faits de détournement des derniers publics et complicité. « Par ce point de presse, nous tenons à informer l’opinion de l’issue de la procédure et marquer de ce fait, notre immense satisfaction. Cette décision qui a blanchi dans tous les sens notre client, met un terme à une procédure qui aura duré un peu plus d’une année », a déclaré son conseil.

Au cours de la communication, les avocats ont indiqué que c’est après réexamen de l’affaire que, la chambre d’accusation a, en toute équité jugé utile par arrêté N°200/2020 du 19 novembre 2020 de surseoir à la procédure pendant depuis plus d’un an.

Pour rappel, Fayçal Hissein Hassan Abakar, ancien directeur de l’ONAPE a été interpellé et entendu en 2019 pour les faits présumés de détournement des fonds publics et complicités. Après l’audition, ses collaborateurs et lui ont été déférés au parquet d’instance. Depuis lors, les avocats ont suivi le dossier de bout en bout jusqu’à leur acquittement.