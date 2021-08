Tchad : l’ancien DG des douanes victimes d’une attaque armée

L’ancien directeur général des douanes et droits indirects, Abdelkerim Mahamat Charfadine, a fait l’objet d’une attaque armée, le 05 août 2021, alors qu’il essayait de regagner sa résidence au quartier Klémat de N’Djamena

Encore un échange de tirs dans la capitale tchadienne. La thèse selon laquelle le pays serait ingouvernable après la mort de l’ancien président, Idriss Deby Itno se renforce de plus en plus. Cette fois, c’est Abdelkerim Mahamat Charfadine qui a été attaqué. Juste quelques semaines après avoir perdu son siège de directeur général des douanes et droits indirects, il commence à faire l’objet d’attaques criblées. Il a essuyé les tirs hier à son domicile, proche du FONAP. Ses assaillants roulaient dans un véhicule immatriculé, Administration publique (AP).

Au cours de cette attaque, le garde du corps de l’ex DG de la douane a été touché, mais son pronostic vital n’est pas engagé, confie une source proche. Abdelkerim Mahamat Charfadine en est sorti indemne grâce à la réplique de ses éléments dont la réplique a été proportionnelle à l’attaque. Un blessé côté auteurs de l’attaque a été enregistré. C’est suite à la réplique que les assaillants ont répliqué.

Le porte-parole de la police a annoncé que l’un des agresseurs a été arrêté et les forces de l’ordre sont aux trousses du deuxième.