Tchad : lancement officiel des activités de la SENAFET 2022 à Pala

Le 1er mars 2022, la ministre en charge de la femme, a lancé a procédé au lancement de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET).

Les activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne ont été lancées à Pala par la ministre de la Femme, de la famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh, en présence de la ministre du développement touristique et de l’artisanat, celle de la Formation professionnelle, le Gouverneur de la Province de Mayo Kebbi-Ouest, quelques membres du Conseil National de Transition, ceux de la Présidence de la république, les membres des Grandes Institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, l’équipe de la délégation provinciale de la femme, les Autorités administratives, judiciaires et traditionnelles de ladite province.

Don son mot de bienvenue, le Maire de la ville de Pala, Tao Hindabo a souhaité la bienvenue aux différentes personnalités venues de Ndjaména ainsi que celles des autres provinces. Il a également précisé que tous les dispositifs ont été pris durant toute la semaine pour que les festivités de ladite semaine réussissent.

Dans son allocution tion, le Gouverneur de la Province de Mayo Kebbi-Ouest, Zilhoube Pafale Padataidang a remercié les plus hautes autorités de la République pour avoir choisi sa province pour la SENAFET Édition 2022.Il a félicité la Ministre de la Femme,de la Famille et de la Protection de l’Enfance pour son implication personnelle pour rendre effectif l’organisation de la SENAFET 2022 à Pala.

Dans son Discours de lancement, la Ministre de la Femme, de la famille et de la Protection de l’Enfance a remercié du fond du cœur la population de Mayo Kebbi-Ouest pour l’accueil très chaleureux et gigantesque manifestation qui est à la hauteur de l’événement. Elle a ensuite relevé que le thème de cette année qui est : » Femme Tchadienne au cœur de la Transition : enjeux et perspectives » tire sa légitimité du contexte actuel et met exergue les engagements politiques pris par les plus hautes autorités de la Transition en l’occurrence le Général Mahamat Idriss Deby Itno pour l’implication des Femmes dans le processus de la Transition.

Elle a enfin demandé aux femmes de sortir massivement participer aux différentes activités prévues.

Source: ministère de la Femme de la famille et de la Protection de l’Enfance