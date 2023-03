Tchad : lancement d’une nouvelle campagne de vaccination contre la covid19

Le secrétaire général du ministère de la santé publique, Dabsou Guidaoussou a lancé le 28 février 2023, la campagne nationale de vaccination contre la covid19, deuxième passage dans le bloc 2.

Cette opération qui vise à vacciner plus de deux millions des personnes âgées de 18 ans et plus va s’étendre sur dix jours. Prenant part à la cérémonie, le représentant de l’OMS Dr Jean Bosco a rappelé que le virus de covid19 circule et il est judicieux d’intégrer la lutte dans les activités de vaccination de routine.

Il a loué les efforts du gouvernement tendant à lutter contre les épidémies et rassuré que son institution est disposée à accompagner le ministère de la Santé publique et de la prévention dans toutes ses œuvres en faveur de l’amélioration de la qualité de prise en charge sanitaire des citoyens.

Cette campagne se déroule dans 13 provinces qui composent le bloc 2 et les activités se tiennent dans 66 districts sanitaires pour une population cible de 2 893 533 personnes à vacciner, fait savoir, le secrétaire général du ministère de la santé publique, Dabsou Guidaoussou.

Il salue l’appui conséquent et multiforme des partenaires dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé notamment la lutte sans relâche engagée par le ministère contre les épidémies et maladies qui perturbent le quotidien des communautés et handicapent leur participation active au développement.

Dabsou Guidaoussou invite les responsables à divers niveaux à s’investir pour le succès de cette campagne et exhorté les équipes mobilisées à l’abnégation et au professionnalisme pour atteindre les objectifs escomptés.

