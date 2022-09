Tchad : lancement d’un programme de recrutement de 1000 volontaires

Le ministre de la Jeunesse, Mahmoud Ali Seid a lancé le 22 septembre 2022, le Projet d’appui à l’autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes.

Cette initiative qui permettra d’employer 1 000 jeunes volontaires, est mise en œuvre à travers l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Elle s’inscrit dans le cadre de la traduction dans les faits de la volonté des plus hautes autorités, à trouver des débouchés à l’employabilité des jeunes.

« En effet, le Projet d’appui à l’autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad complète l’initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes en cours. Il est l’expression concrète de la ferme volonté du gouvernement d’impliquer la jeunesse dans toutes les instances de prise de décision et de participation au processus de développement national » a relevé le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat.

Les 1 000 volontaires qui seront recrutés exerceront dans différents secteurs notamment, la santé, l’éducation, la culture, le social etc. En plus du recrutement de ces volontaires, d’autres possibilités d’emploi des jeunes seront offertes à court, moyen et long termes, a informé Mahmoud Ali Seid.

Le lancement de ce projet coïncide avec la rentrée scolaire. De ce fait, le recrutement des volontaires dans le secteur éducatif pourrait contribuer significativement à réduire les insuffisances du corps enseignant, souvent sources de mouvement de contestation dans le calendrier académique.