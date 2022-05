Tchad : lancement des travaux d’entretien des rues de N’Djamena

Pour permettre aux habitants de N’Djamena de mieux circuler pendant la saison pluvieuse, des travaux de reprofilage des routes ont été initiés par les autorités communales.

Le coup d’envoi des travaux de reprofilage des rues en terre s’est fait le 17 mai 2022, en présence du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, du délégué général du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena, du maire de la ville de N’Djamena, des 10 Maires d’arrondissement, du représentant de l’Agence d’entretien routier et des cadres du ministère et de la Commune.

Pour le maire Ali Haroun, les plus hautes autorités du pays ont répondu favorablement aux préoccupations des autorités municipales et surtout aux préoccupations de leurs concitoyens.

N’ayant pas de moyens financiers et matériels pour de tels travaux, la commune de la ville a plaidé auprès du Gouvernement qui a instruit le ministère des infrastructures pour les exécuter.

Lancée à l’avenue Doumro, dans la Commune du 2ème arrondissement, cette opération de reprofilage s’étendra dans les 10 arrondissements de la capitale. »Chaque commune bénéficiera de 10 km » a informé Ali Haroun qui a précisé que pour cette avenue, ce sont des travaux sommaires qui vont être exécutés car le Président de la République, Chef de l’Etat, a déjà instruit pour les travaux de bitumage qui débuteront dès la fin de cette saison pluvieuse.

Cette opération de reprofilage permettra aux citoyens de vaquer normalement à leurs activités en saison pluvieuse.