Tchad : lancement des travaux d’aménagement des bassins de rétention de N’Djamena

Les travaux d’assainissement et d’aménagement de trois bassins de rétention de l’avenue Taiwan ont démarré. Le ton a été donné le 03 novembre par le ministère des Infrastructures et du désenclavement.

Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo a lancé les travaux d’assainissement et d’aménagement de trois bassins de rétention de l’avenue Taiwan. La cérémonie a eu lieu dans la commune du 8eme arrondissement de la capitale en présence de quelques membres du Gouvernement et plusieurs autres invités de marque.

Selon le Ministre, les travaux consisteront d’aménager les bassins communément appelés Santana, d’Amtoukoui, et de Djari, respectivement situés dans les 7e et 8eme arrondissements de la capitale.

Le projet est financé entièrement sur le fonds propre de l’Etat tchadien à un montant de 10 414 718 406 F et le coût de contrôle est de 258 482 596 F CFA pour une durée d’exécution de 9 mois. L’exécution des travaux est confiée à l’entreprise CGCOC-Groupe, le contrôle et la surveillance sont à la charge du Bureau Sahel Consulting.

Pour le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement M. PATALET Géo, l’assainissement de ces bassins vise à répondre aux problèmes d’inondation d’une part et d’autre construire des Infrastructures au profit des populations.