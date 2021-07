Tchad : lancement des travaux d’aménagement de la route Abéché-Amdjarass

Le premier ministre de la transition, Pahimi Padacké Albert, a procédé le vendredi 16 juillet 2021, à la pose de la première pierre des travaux d’aménagement des routes du Nord-Est.

Au cours de sa visite de travail à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, le premier ministre de la transition, a lancé la première phase des travaux d’aménagement des routes du Nord-Est. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement et des autorités administratives et traditionnelles de la circonscription. Les travaux dont il est question concernent quatre axes, long de 1387 km, pour un montant global de 69 milliards de FCFA.

Il s’agit notamment des axex ; Abéché – Biltine – Arada – Kalaït – Fada – Itou – Kaoura – Amdjarass (axe 1) ; Abéché – Amzoer – Guéréda – Amnaback – Iriba – Ourba – Amdjarass (axe 2) ; Amdjarass – Bahaï – Tiné – Amnaback (axe 3) ; Biltine – Matadjana – Bakaoré – Iriba – Tiné (axe 4).

Pour le ministre tchadien des Infrastructures et du désenclavement, Patalet Geo : « L’amélioration des conditions de vie des populations par le désenclavement et les moyens d’y parvenir constituent une priorité ».

Pour le gouverneur de la province du Ouaddaï, a réalisation de ces aménagements contribuera à améliorer les conditions et cadres de vie des populations bénéficiaires, facilitera l’accès aux services et équipements sociaux de base, et permettra d’assurer la promotion de l’économie locale et le renforcement des échanges commerciaux.