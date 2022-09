Tchad : lancement des signalétiques interdisant de fumer à N’Djamena

Au moins 90 signalétiques interdisant de fumer dans la ville de N’Djamena ont été implantées dans la ville de N’Djamena. Ils visent à lutter contre le tabagisme passif dans la cité capitale.

Le ministère de la santé publique et de la Solidarité Nationale a lancé conjointement avec les ministères l’éducation nationale et de la promotion civique et celui de l’enseignement supérieur, de la recherche Scientifique et de l’innovation, l’implantation des signalétiques interdisant de fumer dans 90 espaces publics de la ville de N’Djamena.

Le tabagisme passif constitue un problème majeur de santé publique, selon l’OMS, 40% des enfants âgés de moins de 14 ans sont exposés chaque année.

Le directeur général adjoint de la lutte contre la maladie, de la santé de reproduction, de la promotion de la santé et de la nutrition, Janserbé Fali a indiqué que cette situation n’est pas différente de celle de notre pays car, selon les résultats de l’enquête de consommation du tabac réalisée chez les jeunes en milieu scolaire dans les 10 provinces, 36% de ces jeunes sont exposés à la fumée du tabac dans les lieux publics. Au vu de ce constat, ils ont la responsabilité d’agir ensemble pour préserver la santé des enfants contre cette fumée nocive pour leur santé a-t-il ajouté.

Pour joindre l’acte à la parole, une séance d’affichage a été faite au sein du ministère de la santé publique et de la Solidarité Nationale et dans l’enceinte l’établissement scolaire Coscome.