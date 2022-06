Tchad : lancement des préparatifs du sommet sur la transformation de l’éducation

En prélude au sommet sur la transformation de l’éducation, prévu en septembre 2022 à New-York, le ministère de l’Education organise des ateliers régionaux préparatoires dans 5 provinces.

Le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, et ses partenaires techniques et financiers, organise des ateliers régionaux préparatoires au sommet sur la transformation de l’éducation, qui se tiendra à New-York.

Ces ateliers sont organisés dans cinq provinces, notamment à N’Djamena, Moundou, Bol, Mongo et Abéché. A N’Djamena, c’est le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Mog-Nan Djimounta, qui a procédé à l’ouverture de l’atelier, le mercredi 22 juin 2022. En présence du délégué du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Général Brahim Séïd Mahamat.

Les participants à ces ateliers préparatoires discuteront des sujets qui constituent un obstacle à la réussite de l’éducation au Tchad. Les conclusions issues de ces consultations seront présentées au pré-sommet de Paris, qui est une étape clé pour le sommet sur la transformation de l’éducation.