Tchad : lancement des activités de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel

Au Tchad, les activités de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel ont démarré le 29 décembre 2021. Le coup d’envoi, dans la province du Ouaddaï est donné par secrétaire général de la circonscription.

Le Secrétaire Général de la Province du Ouaddaï a lancé les activités de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel. C’était en présence du représentant de la Direction de la Nutrition et de la Technologie Alimentaire (DNTA), des délégués provinciaux de la santé et de la Solidarité Nationale du Ouaddaï, du Wadi Fira et de Sila.

Le thème de cette édition est « protéger l’allaitement, une responsabilité partagée ». Pour le délégué sanitaire du Ouaddaï Dr Abdel Mahamoud Chene, les défis de l’allaitement sont nombreuses. Il évoque entre autres, l’initiation précoce, le rejet du colostrum, l’interruption de l’allaitement en cas des maladies. Egalement, l’introduction de l’eau et autres aliments liquides avant l’âge de 6 mois.

Il propose la mise précoce au sein, l’Allaitement Maternel Exclusif et l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans.

Lançant la Semaine, le Secrétaire Général de la province du Ouaddaï a indiqué que l’allaitement maternel permet de réduire de 22% le taux de la mortalité infantile. Il ajoute que le lait maternel est gratuit et adaptée à la croissance du nourrisson.

Il est prévu une conférence débat, des causeries débats et des séances de sensibilisation sur l’importance de l’allaitement maternel. Un témoignage d’une femme ayant pratiqué l’allaitement maternel exclusif a été fait lors de cette cérémonie.