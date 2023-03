Tchad : lancement de l’initiative d’actions pour la couverture santé universelle

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a lancé ce jeudi 09 Mars, l’initiative d’actions collectives de l’équipe leadership pour la couverture santé universelle.

Le représentant de l’organisation Mondiale de la Santé, Dr jean Bosco a salué les efforts du Tchad et a indiqué que son institution est toujours disposée ainsi que tous les partenaires à accompagner le pays pour la réussite du processus dans le but de répondre aux besoins sanitaires des populations.

Le ministre de la santé publique et la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé que L’événement de ce jour s’inscrit dans la suite logique de la rencontre internationale tenue à Tunis en décembre 2022 sur le renforcement de capacité en méthodes et outils de Leadership, dont l’objectif est d’échanger et de dialoguer pour développer une vision commune et d’identifier les actions pertinentes afin que leur mise en œuvre permettra de lever les goulots d’étranglement et d’accélérer le processus de la CSU au Tchad.

Dr Abdelmadjid Abderahim a ajouté que l’objectif poursuivi par la stratégie nationale de la CSU au Tchad, est d’œuvrer pour faciliter l’accès aux soins au profit des populations qui doivent obtenir des services de santé dont elles ont besoin et qui répondent aux normes de qualité et d’efficacité, sans que le coût de ces services n’expose les usagers à des difficultés financières.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a indiqué aussi que l’atteinte de cet objectif constitue pour le Tchad le moyen pour relever les multiples défis sanitaires auxquels le Pays fait face en vue d’améliorer la santé de la population et lui assurer une meilleure protection sociale.

La CSU constitue en cela une priorité de premier plan, inscrite sur la Feuille de route de la Transition et reprise dans le Programme Politique du Gouvernement Grâce à une volonté politique clairement exprimée au plus haut sommet de l’Etat et à l’engagement de tous les acteurs dans une dynamique intersectorielle a renchéri le ministre.

Il a ensuite souligné que le processus de la CSU enclenché depuis quelques années a engrangé des résultats tangibles entre autres l’adoption des lois et textes et l’installation de l’équipe dirigeante.

Dr Abdelmadjid Abderahim a fait savoir que le chemin vers la CSU est si long et semé d’embuches mais la flamme du leadership pour la CSU doit rester constamment allumée. Ila exhorté l’équipe à l’abnégation et au travail bien fait.

Source : ministère de la Santé