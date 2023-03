Tchad : lancement de la vaccination des animaux contre la PPR et la PPCB

Le ministère de l’Elevage, via le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-2 TD) est en mission de sensibilisation de proximité pour la vaccination de masse contre la PPR et la PPCB.

L’objectif est de sensibiliser les pasteurs et agropasteurs sur l’intérêt des campagnes de vaccination et pour leur adhésion afin d’améliorer le contrôle des pathologies prioritaires et d’autre part, de recueillir leurs avis sur les modalités de mise en œuvre de ces campagnes de vaccination.

La délégation conduite par Dr Singambaye Ghislaine Mbernodji a eu une séance de travail ce vendredi 23 mars 2023 à Bongor, Chef-lieu de la Province du Mayo-Kebbi Est. Elle a expliqué l’importance de vacciner les animaux en insistant sur le fait que la vaccination contre la PPR est gratuite et celle contre la PPCB est payante (100Fcfa/dose).

L’accent a été également mis sur le marquage obligatoire des petits ruminants. Ceci, permettra de ne plus revacciner l’animal à la prochaine campagne de vaccination.

Lors des échanges, quelques préoccupations ont été soulevées par les participants. Il s’agit du retard dans le lancement de la campagne (14 mars 2023), le problème de conservation des vaccins et le comportement peu orthodoxe de certains agents de vaccination sur le terrain.