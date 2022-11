Tchad : lancement de la caravane chirurgicale pluridisciplinaire

La Secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Zenab Bechir Moussa a lancé le 28 novembre 2022, à l’hôpital de l’Amitié Tchad Chine, la caravane chirurgicale pluridisciplinaire.

La caravane est menée conjointement par l’équipe médicale de l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane Wamy en provenance du Royaume d’Arabie Saoudite, des techniciens dudit hôpital et la Fondation Grand -Cœur.

La Directrice générale Adjointe de l’hôpital de l’amitié Tchad Chine, Dr Khadîdja Ismael s’est réjoui du choix porté sur sa formation sanitaire pour abriter les activités de cette caravane. Cette opération est très bénéfique pour la population de N’Djamena qui souffre des diverses maladies a-t-elle ajouté.

Le premier secrétaire de l’Ambassade de l’Arabie Saoudite au Tchad Basil Alrayes a rappelé l’importance de cette opération dans la consolidation des relations amicales et fraternelles entre son pays et le Tchad. Il a ensuite fait remarquer que son pays continuera toujours à soutenir les efforts des autorités tchadiennes tendant à créer les conditions nécessaires pour améliorer l’état de santé des populations.

La secrétaire générale de la fondation grand cœur Mme Habiba Sahoulba a indiqué que cette caravane est porteuse d’espoir pour les citoyens. Mme Habiba Sahoulba a déclaré que la fondation grand cœur depuis sa création met au centre de ces activités la question de la santé des couches vulnérables. Elle a exprimé toute sa gratitude à l’équipe médicale saoudienne pour son élan de solidarité en faveur des tchadiens.

La Secrétaire d’état à la santé publique et à la prévention Zenab Bechir Moussa a précisé que la caravane multidisciplinaire qui vient d’être lancée est destinée aux personnes vulnérables et vient renforcer les efforts du gouvernement sous l’égide du président de Transition Mahamat Idriss Deby Itno qui a mis un accent particulier sur la question de l’accès aux soins de qualité à la population tchadienne.

Elle a salué la bonne collaboration qui existe entre la fondation grand cœur et le centre médical de l’assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (Wamy) qui a permis d’organiser cette caravane médicale. Zenab Bechir Moussa a appelé tous ses concitoyens à venir massivement à l’hôpital de l’amitié Tchad chine pour profiter des soins gratuits offerts au cours de cette caravane.

Cette caravane concerne notamment la chirurgie générale, pédiatrique, obstétrique, l’orthopédique et la prise en charge du goitre.

Après avoir lancé officiellement les activités, la secrétaire d’état à la santé publique et à la prévention accompagnée de la Secrétaire Générale de la fondation grand cœur et du premier secrétaire à l’ambassade d’Arabie Saoudite ont visité les salles et le bloc apprêtés pour la consultation et la prise en charge des malades.