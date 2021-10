Tchad : lancement de la campagne « HeForShe » pour l’équité de genre

Le 12 octobre 2021, le premier ministre, Pahimi Padacké Albert a donné le coup d’envoi de la lcampagne « HeForShe ». C’est une initiative du ministère tchadien de la femme en collaboration avec ONU Femmes.

La campagne « HeForShe » ou « Lui pour elle », vise à lutter contre les violences faites à l’égard. Ceci en les envoyant à l’école et les maintenir longtemps le plus possible, à reconnaître leur mérite. Ceci ne pourrait atteindre les résultats escomptés, sans le concours des hommes. C’est dans cette optique que les organisateurs ont jugé utile d’associer les hommes. La ministre de la femme exhorte les hommes à agir. Une action, « avec responsabilité et intelligence dans cette quête qui est aussi la leur. »

Elle souhaite que ces derniers , aspirent à une société dans laquelle les femmes seront en sécurité et pleinement épanouies.

La ministre souhaite que : « l’implication des femmes dans les stances décisionnelles soit effective pour que la lutte contre les violences faites aux femmes portent fruits, pour que la nécessité d’équité de genre soit complètement atteinte. ». Cette volonté est partagée par le premier ministre de transition. Pahimi Padacké Albert note que des démarches ont d’ores et déjà débutées. « Nous avons instruit il y a de cela quelques semaines le respect du quota des 30% de femmes dans les instances de décision. », rappelle le premier ministre.

« C’est le lieu de saluer notamment la mise en place du Conseil national de transition (CNT). Qui a dépassé les 30% de femmes dans sa composition et la parité élective dans la composition de son bureau. », souligne le patron du gouvernement de transition. L’heure est à l’union sacrée des filles et fils du Tchad, note-t-il.