Tchad : lancement de la campagne de vaccination de masse contre la covid-19

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim a lancé le jeudi 24 mars 2022, dans la sous-préfecture de Koundoul 3, la campagne de vaccination de masse contre la covid-19.

Cette opération dont le coup d’envoi a été donné couvre 73 districts sanitaires répartis dans 10 provinces qui composent le bloc 1.

Occasion pour le Gouverneur du Chari Baguirmi Ahmat Abdallah Fadoul de se réjouir du choix porté sur son entité administrative qui a notifié 67 cas de covid-19 depuis le début de la pandémie d’accueillir le lancement de la campagne. Il a souhaité que la stratégie puisse être renforcée pour vacciner massivement les populations nomades et réfugiées qui échappent souvent au dispositif de couverture vaccinale. Il a aussi invité toute la population et les leaders d’opinion d’adhérer à la vaccination pour contribuer à limiter la propagation du virus.

Le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé Dr Diallo Amadou Mouctar s’est appesanti sur les avantages de la vaccination et l’engagement des partenaires à soutenir le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale à mener à bien les campagnes de vaccination de masse pour toucher toute la population cible.

Seule la vaccination peut circonscrire la circulation du virus et permettre au Tchad de lutter efficacement contre la pandémie a renchéri Dr Dillo Amadou Mouctar.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a dans son allocution de lancement expliqué que l’objectif visé par cette campagne est de vacciner d’ici fin 2022 au moins 48% de la population cible âgée de 18 ans et plus, estimée à plus de 8 millions des personnes. De manière spécifique a dit Dr Abdel-madjid Abderahim il s’agit de vacciner 16% de cette cible à travers la vaccination de routine et 32% pendant les campagnes de masse.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a rassuré l’assistance de l’importance qu’accorde le Président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby à la santé de la population et à la lutte contre les pandémies et les épidémies. Le Tchad est soutenu dans ce combat par les partenaires techniques et financiers auxquels Dr Abdel -madjid Abderahim a adressé les reconnaissances des plus hautes autorités de la République.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a salué le courage du personnel soignant et l’a invité au courage et à l’abnégation pour atteindre les objectifs escomptés.

Il a demandé aux responsables et leaders d’opinion de se joindre aux équipes pour assurer une large couverture vaccinale afin de limiter la propagation de la pandémie.