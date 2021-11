Tchad : lancement de la 3ème édition du Festival Dary

Les préparatifs de l’organisation du Festival Dary 3e édition ont été lancés le 23 novembre 2021. L’évènement se déroulera du 25 décembre 2021 au 08 janvier 2021 à la place de la Nation de N’Djamena.

La ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité a donné le ton pour l’organisation de l’édition 3, du Festival Dary. Achta Djibrine Sy a apporté certaines précisions en vue de l’organisation et du déroulement. Elle rappelle tout d’abord l’objectif est la promotion de la diversité culturelle et le vivre-ensemble. Aussi, la valorisation des richesses et le brassage culture.

A cette 3ème édition du Festival Dary on découvrira, les défilés traditionnels, les danses folkloriques et les animations au quotidien. Les organisateurs entendent mettre en ligne, l’application Dary. Egalement un des expositions en hommage à l’ancien président, Idriss Deby Itno.

C’est donc le Tchad complet qui se réunira à N’Djamena, dans la capitale. Pour des échanges fraternels et conviviaux, le brassage culturel et artistique, le vivre-ensemble et le travail sur l’identité nationale.