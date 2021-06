Tchad : l’AFD fait un don de kits médicaux au Centre hospitalier universitaire

L’Agence Française de Développement (AFD) a remis des équipements biomédicaux et un véhicule au Centre hospitalier universitaire de N’Djamena le 23 juin 2021.

Les kits sanitaires sont entre autres composés, des matériels et consommables pour la collecte des déchets biomédicaux et un véhicule pour le transport des déchets. La valeur de l’offre est estimée à trente millions de FCFA. Ces équipements médicaux est acquis sur financement du projet santé urbaine à N’Djamena soutenu par l’Agence Française de Développement. Il est exécuté par la Mairie de Ndjamena et le ministère de la santé publique. En plus des équipements, l’AFD a réhabilité le local abritant le système d’incinération à hauteur de 10 000 000 FCFA.

Le Directeur de l’Agence Française de Développement Olivier Cador, se félicite de la bonne collaboration engagée depuis le début du projet entre les équipes de la mairie et celles du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale.

Le Maire de la ville de Ndjamena Ali Haroun de souligner que : « la gestion des déchets hospitaliers doit répondre aux normes édictées et suivies par le ministère de la santé publique. C’est pour éviter une destruction incontrôlée de ces déchets, sources de possibles infections, que les autorités sanitaires et la mairie de Ndjamena ont souhaité investir dans des méthodes et des équipements adaptés a précisé le maire. »

Le Directeur général technique de la santé de reproduction, de la vaccination et de la nutrition docteur Brahim Hamit a quant à lui, salué l’appui sans faille de l’Agence Française de Développement dans les domaines prioritaires. Cet accompagnement confirme dit-il une fois de plus l’attachement de l’AFD aux relations légendaires qui unissent le Tchad et la France.