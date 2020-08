Tchad : l’AFD accorde 328 millions au Kanem pour lutter contre la covid-19

L’Agence française de développement (AFD) a accordé ce 26 août 2020, un montant de 328 millions de FCFA pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans la province du Kanem

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 dans la province du Kanem, la France a accordé un financement qui permettra de renforcer la qualité des services sanitaires de la circonscription. Plus de 1300 ménages seront directement concernés dans le cadre de ce projet.

Il sera question d’améliorer l’accueil des patients à travers la réhabilitation et la construction des forages et des latrines pour près de 30 000 personnes, doter les formations sanitaires des matériels de protection et produits de désinfection, améliorer les conditions de prise en charge des patients via la distribution des kits alimentaires et des produits d’hygiène.

Le projet implique également, la promotion des mesures barrières et des bonnes pratiques de santé, d’hygiène et d’assainissement. Il sera piloté par l’ONG ACTED et s’étendra sur une période de 9 mois. Ce financement contribuera également à l’amélioration de la résilience des ménages les plus vulnérables aux impacts sociaux-économiques dus à la covid-19 et au renforcement des structures de santé pour assurer le maintien des services de santé essentiels en période sanitaire.