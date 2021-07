Tchad : l’ADETIC signe deux conventions de partenariat

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) a signé le 05 juillet 2021, deux conventions de partenariat avec Internet Society et House of Africa.

Dans le cadre de sa mission de promotion des TIC au Tchad. L’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication a signé deux conventions de partenariat avec l’organisation panafricaine HOUSE OF AFRICA représenté par son Président Abdeldjalil Bachar Bong accompagné du Responsable Agenda 2063 de HOUSE OF AFRICA M. Moustapha Abakar. Le Directeur Général de l’ADETIC était entouré d’une équipe restreinte en raison du Covid19, composée de la Directrice des Études et de la Planification Mme Widad Aboubacar Hisseine, du Chargé de Communication M. Mahamat Moussa Adoum et M.Hamdane Hamoda Ingenieur Télécoms à la Direction Générale.

Le second partenariat lie l’ADETIC au Chapitre Tchadien de l’Internet Society (ISOC-Chad) représenté par son Président Tidjani Mahamat Adoum.

Ces conventions permettront aux différentes parties de collaborer ensemble afin de contribuer au développement de l’économie numérique au Tchad. Ces conventions permettront aussi de renforcer les capacités des tchadiens en matière de la Gouvernance de l’internet et d’encourager la participation tchadienne à l’écosystème mondial de l’Internet; ainsi que contribuer aux atteintes de la vision, mission de de l’ADETIC dont les objectifs sont aussi la construction des réseaux communautaires et favoriser les infrastructures et les communautés techniques.