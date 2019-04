Tchad : l’ADETIC offre un nouveau centre multimédia à Amdjarass

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) a inauguré le centre communautaire multimédia de la ville d’Amdjarass, le dimanche 31 mars 2019.

Construit à un coût de plus de 386 millions FCFA, le centre communautaire multimédia est un espace de recherche, d’entrepreneuriat, d’échange d’idées et de formation. L’objectif du centre est surtout de réduire la fracture numérique dans toute la province de l’Ennedi-Est, en offrant l’accès à internet et d’offrir des opportunités d’emplois aux jeunes.

Ce joyau comporte : une salle d’informatique devant servir à la formation du public ; une salle de cybercafé disposant des ordinateurs ; une salle de conférence multimédia d’environ 120 places assises etc. « le centre permet de créer des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique » affirme le directeur général de l’Adétic.

Selon le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication, Dr Idriss Saleh Bachar, la construction de ce centre entre dans le cadre de la mission de l’Adétic qui est de vulgariser l’internet au Tchad et créer plusieurs opportunités grâce aux nouvelles technologies. « Nous voulons que les TIC soient le moteur du développement au Tchad » dit-il.

Le Tchad compte à ce jour, 06 télécentres construits et équipés dans les villes de Mongo ; Abéché ; Bongor ; Doba ; Biltine et Amdjarass. Rappelons que l’ADETIC est une institution créée le 14 mars 2014 et rattachée au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dont le rôle est d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des Tic.