Tchad : L’ADC révèle les bienfaits de la Finance numérique

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs, le 15 mars 2022, un accent a été mis sur la finance numérique par l’ADC.

L’édition 2022, de la journée mondiale des consommateurs est placé sous le thème : « Finance numérique équitable ». L’Association pour la Défense des Droits des Consommateur (ADC) a organisé ce jour, une conférence de presse. Elle entend sensibiliser le consommateur tchadien sur la finance numérique équitable.

D’entrée, le secrétaire général de l’ADC, Daouda El Hadj Adam a apprécié, la baisse des prix de l’internet et des terminaux de connexion. Toutes fois des efforts restent à faire pour débarrasser ce secteur des taxes et redevances multiples qui renchérissent les tarifs de plus de 50% et qui retardent son développement.

En ce qui est des ‘’ services financiers numériques’’, Daouda El Hadj Adam explique que, ce sont des méthodes de stockage et de transfert de fonds. Ce procédé permet de faire les, paiements, d’emprunter, d’épargner, d’assurer, d’investir et de gérer les finances d’un individu ou d’une entreprise. A travers cartes bancaires, les mobiles moyens, les e-banking, les transferts de fonds électroniques domestiques et internationaux.

Le secrétaire général de l’ADC se réjouit que, les technologies numériques aient facilité la tâche aux consommateurs des services financiers. « Toutes les banques exploitent ces services. Les deux principaux opérateurs de la téléphonie ont introduit en 2005, les services de la mobile money. Cependant, selon les données de l’observatoire des marchés de télécommunications, sur 8.687.151 abonnés au GSM, seulement 176.798 sont utilisateurs de mobile money soit un taux de 2,04% .»