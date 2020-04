Tchad-Lac : les chefs de canton à l’opération post-Bohoma

Le gouverneur de la province du Lac s’est entretenu le 19 mars avec les officiers supérieurs des forces de l’ordre et les chefs traditionnels de sa circonscription administrative de sa province.

L’objectif de la rencontre était d’amener les chefs de cantons à participer de façon directe à la lutte contre Boko Haram dans le Lac. Ces derniers sont appelés à jouer leur rôle dans l’opération post colère Bohoma. Le gouverneur Abassadi Sair Fadoul a fait savoir à ses hôtes que les militaires ont déjà joué leur partition, en détruisant tous les camps de la secte terroriste. Saluant l’initiative la bravoure des militaires, il a demandé les chefs de canton de s’impliquer davantage dans la lutte contre Boko Haram, qu’il qualifie d’ennemie commun.

Le numéro un de la province invite les citoyens à la vigilance, il leur a demandé dénoncer tous les potentiels complices des terroristes, fut-il un membre de leur famille ou une connaissance.

A la suite du gouverneur, le chef d’état-major des armées le général Abakar Abdelkerim Daoud et les officiers supérieurs ont exhorté les chefs traditionnels à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre à mal le terrorisme dans la province, en arrêtant toutes les personnes visant à nuire à la sécurité et la sérénité dans le Lac

Les chefs de cantons ont rassuré les autorités administratives et militaires de leur entière disponibilité. Ils promettent dénoncer toutes personnes suspectes et les mettre à la disposition des autorités administratives et militaires.