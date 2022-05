Tchad : la ville de N’Djamena va abriter le cinquantenaire de la BEAC

Les festivités marquant le 50ème anniversaire de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), se dérouleront du 19 au 23 novembre 2022 à N’Djamena, capitale du Tchad.

En prélude au cinquantenaire de la BEAC, une équipe de l’institution monétaire est au Tchad. La délégation est conduite par le vice-gouverneur de la BEAC, Evou Mekou, par ailleurs, président du comité d’organisation des festivités du cinquantenaire.

La délégation a eu une rencontre de travail avec, Mounira Hassaballah, ministre tchadienne en charge du Tourisme. Il était question de présenter les grandes lignes activités en perspectives.

Ainsi, Edou Mekou, président du comité d’organisation des festivités du cinquantenaire a présenté le programme. Il a également demandé des conseils et des orientations pour la réussite de l’évènement.

La ministre a assuré quant à la réussite des festivités. Elle promet que son département s’y mettra pour la réussite de la préparation et de l’organisation des festivités prévues du 9 au 23 novembre prochain.

La BEAC est une institution bancaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Elle regroupe six pays. Notamment le Tchad, la RCA, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et la RDC.