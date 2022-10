Tchad : la ville de N’Djamena sous la menace des inondations

Une grande partie de la capitale subi la menace de fortes inondations. En plus des quartiers Walia, Toukra et Koundoul envahis par les eaux, plusieurs quartiers sont menacés.

Malgré les efforts annoncés en début de saison pluvieuse par le gouvernement et notamment la mairie, la ville de N’Djamena est actuellement sous la menace d’une forte montée des eaux. De nombreuses maisons submergées par les inondations, des familles endeuillées, sans abris et nombreux sinistrés et de dégâts matériels ont d’ores et déjà été enregistrés. La situation s’envenime davantage avec la montée des eaux du Chari et du Logone. Des proportions inquiétantes sont constatées dans les quartiers, Ngueli, Walia, Toukra et Koundoul. Les eaux ont également envahis le cimetière de Ngonmba.

Dans les quartiers déjà submergés par les eaux, les enfants ne vont pas à l’école, il est impossible pour les automobilistes de circuler. Les familles qui ont pu emporter quelques effets dorment dans les rues, les établissements scolaires et dans quelques églises. Les victimes des inondations sont débordés appellent à l’aide.

La réaction du gouvernement

Le ministre de la santé publique et de la prévention a offert aux sinistrés recensés et placés à Toukra, des aides alimentaires et des nattes et des moustiquaires. D’après le ministre de la Santé et de la prévention tout est mis en œuvre pour assister les familles victimes d’inondations.

Malgré les débordements, certains jeunes des quartiers touchés ne lâchent pas du lest. Ils construisent des murs pour freiner le passage des eaux qui montent. Et c’est à mains nues qu’ils le font.