Tchad : la ville de N’Djamena est sur forte présence policière militaire

Une forte présence des forces de l’ordre et de sécurité est constatée dans la ville de N’Djamena depuis la matinée du 04 février 2021. Des anti-émeutes et des engins de l’armée sont positionnés dans les grandes artères de la cité capitale

Un dispositif sécuritaire particulier fait la loi dans certains quartiers et grands carrefours de N’Djamena depuis ce matin. Des éléments du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP), et d’autres corps cagoulés ou non, font la ronde dans les quartiers et carrefours. Des anti-émeutes et des camions de jets d’eau et des gaz lacrymogènes sont également perceptibles.

Ces dispositifs militaires ont attiré l’attention des élèves et travailleurs qui se rendaient à leurs occupations respectives ce jour. Certaines personnes se sont demandé si des terroristes avaient refait irruption dans la ville. D’autres estiment que le gouvernement devrait investir ces dépenses dans l’éducation afin lever la grève en cours plutôt que de rassembler autant d’hommes et du matériel militaire pour riposter contre une marche pacifique prévue par la Constitution.

Cette présence sécuritaire viserait à mettre en garde les partis politiques et organisations de la société civile qui prévoient des marches pacifiques le 06 février prochain. Lesquelles sont jugées anticonstitutionnelles par le gouvernement et interdites par une décision du ministère de la sécurité publique. Ledit ministère estime que les manifestations pour : « l’inclusion et l’alternance », annoncée par les Transformateurs entraineraient des troubles à l’ordre public. Le chef du département ministériel en charge de la a instruit la police, la gendarmerie et la garde nomade de veiller à la mesure portant interdiction des marches.