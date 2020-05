Tchad : la ville de N’Djamena bientôt isolée

N’Djamena et 22 villes tchadiennes vont être isolées à partir de vendredi et durant quinze jours afin d’empêcher une propagation du nouveau coronavirus.

«Les entrées et sorties de personnes dans tous les chefs-lieux de provinces et dans la ville de N’Djamena sont interdites pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 8 mai 2020», selon un arrêté du gouvernement signé mercredi 06 mai 2020. Il existe 23 provinces au Tchad, dont N’Djamena (la capitale est une province à elle seule).

Le gouvernement a officiellement annoncé 170 cas de nouveau coronavirus et 17 décès, selon un dernier décompte rendu public mardi. La grande majorité de ces cas (115) ont été diagnostiqués à N’Djamena, selon le ministère de la Santé. Seuls les «véhicules transportant des marchandises et des denrées alimentaires» sont autorisés à entrer dans la capitale, sur dérogation et à partir de 22 heures seulement, précise l’arrêté du gouvernement.

A l’intérieur des villes, les déplacements sont autorisés jusqu’à 20 heures locales. De même, le port du masque est rendu obligatoire sur tout le territoire à partir de jeudi. Au Tchad, qui compte 16 millions d’habitants dont la moitié vit dans la pauvreté, les urgences sanitaires sont fréquentes affectent près de 2 millions de personnes. Ce pays fait face à d’autres épidémies dont celle de rougeole, avec, entre janvier et novembre 2019, plus de 25.500 cas suspects, dont 255 décès.