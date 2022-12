Tchad : la ville de Mongo abrite le Forum économique du Guera

Le ministre des affaires culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l’Artisinat, Abakar Rozzi Teguil a lancé ce dimanche 11 décembre 2022 à Mongo, le Forum économique du Guera.

Ce premier est placé sur le thème : « L’Entrepreneuriat jeune et la valorisation des ressources naturelles du Guera. »

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a souligné que les activités qui sont programmées tout au long de ce forum sont indispensables pour booster l’économie de la province car, ce forum offre l’opportunité de rencontre et d’échange entre l’État, les partenaires techniques et financiers et les jeunes afin de faire mieux structurer les appuis au niveau local.

Le ministre Abakar Rozzi Teguil encourage les filles et fils du Guera à continuer dans ce sens afin d’être un modèle et un exemple pour les autres.