Tchad : la ville de Béré lance la vaccination contre la peste et la péripneumonie des animaux

Les éleveurs de Béré, dans la province de la Tandjilé ont commencé à faire vacciner leur bétail ce mercredi 20 janvier 2021 contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine.

C’est le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo qui a présidé la cérémonie de lancement de la caravane. Il a noté que le gouvernement a débloqué une forte enveloppe pour la protection sanitaire des animaux. Il invite les éleveurs à sortir massivement.

Cette initiative entre dans le cadre de la caravane de vaccination exigé à tous les éleveurs. Son objectif est d’éradiquer la peste des ruminants et de contrôler péripneumonie contagieuse d’ici 2025. Le délégué provincial de l’élevage et des productions animales de la Tandjilé, Dr Acyl Bichara Tébir fait savoir que le Tchad a l’intention d’être le premier pays d’élevage dans le monde, et donc, il est nécessaire de mener une meilleure politique pour la santé des bétails.

Cette campagne de vaccination du bétail s’étend sur 40 jours.