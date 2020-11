Tchad : la STE vient à appui aux sinistrés des inondations logés à Walia

La Société tchadienne des eaux (STE) a fait un don de cinq bornes fontaines et des denrées alimentaires et d’autres aux sinistrés des inondations du site Tradex à Walia, commune du 9e arrondissement de N’Djamena

Les matériels ont été remis le DG de la STE, Koubra Hissein Itno au maire de la commune du 9e arrondissement, Hassana Hamid Mahamat. En plus des 5 bornes fontaines, 100 sacs de riz, 100 cartons de pâtes alimentaires et 100 cartons d’huiles de 10 litres. Cette offre de la STE s’inscrit dans le cadre de la politique citoyenne en vue d’aider les vulnérables.

Remettant les kits, la directrice générale de la STE indique que, les bornes fontaines permettront d’assouvir les besoins en eau des sinistrés. Elle explique que son institution va accompagner ces personnes vulnérables jusqu’à ce qu’ils recouvrent leur situation normale. Les points d’eau devant abriter les bornes fontaines ont été livrés.

Le maire de la commune du 9e arrondissement, Hassana Hamit Mahamat, remercie les donateurs en ces termes : « vous êtes venus donner la vie à nos concitoyens en installant des points d’eaux potables, allégeant ainsi les souffrances des couches les plus vulnérables que sont, les femmes, enfants, handicapés et les personnes du 3ème âge. Merci parce que cet élan de générosité ne vient pas seulement de votre culture intellectuelle, mais, elle est beaucoup plus familiale, sinon ancestral ». La réception de ces dont s’est faite en présence des sinistrés des inondations.