Tchad : la SONEMIC annonce un contrôle biométrique des sociétés minières

L’opération démarre le mercredi 07 juin 2023 et entre dans le cadre de normalisation du secteur des mines et à la règlementation.

Un communiqué de la Société nationale d’exploitation minière et de contrôle (SONEMIC), annonce un contrôle et enregistrement biométrique des sociétés minières et de carrières détentrices des permis et autorisations ainsi que les coopératives et les groupements miniers.

Le directeur général de la SONEMIC, Abdelkerim Charfadine indique qu’il s’agit d’un contrôle administratif, technique et financier des dossiers desdites sociétés.

Il invite toutes les sociétés concernées à se présenter munis de leurs documents, au siège de la SONEMIC, pour la cause. Egalement de déclarer les engins lourds, les moulins ou tout type d’équipements et produits chimiques intervenant dans la chaîne de l’exploration ou de l’exploitation des mines et des carrières.

« Ce contrôle constitue une phase primordiale et déterminante dans l’organisation des activités minières », précise le communiqué.

La SONEMIC réitère son engagement et compte sur la coopération et la bonne volonté de tous les Opérateurs pour la réussite de cette mission.