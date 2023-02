Tchad : la société des eaux veut reprendre le contrôle de la distribution

La directrice générale de la Société Tchadienne des eaux, Koubra Hisseine Itno s’offusque de l’exploitation illégale de forages privés à des fins commerciales ou industrielles.

C’est à travers une conférence de presse du 13 février que la directrice générale de la Société Tchadienne des eaux, Koubra Hisseine Itno a mis en garde toutes les structures privées qui utilisent les eaux de forage à des fins commerciales ou industrielles. Elle invite les entreprises qui se livrent à cette pratique à se conformer dans un délai d’un mois.

Au rang des sociétés qui font des branchements au détriment de la STE, Koubra Hisseine Itno cite entre autres, les auberges, les boulangeries, les stations de lavage.

Or insiste la directrice générale : « « les Articles 38 et 47 du Code de l’Eau consacrent l’exclusivité du service public de l’eau potable à l’exploitant principal d’une part et, interdisent la réalisation et l’exploitation des nouveaux forages privés à finalité commerciale ou industrielle d’autre part.»

Un délai de 8 jours est accordé aux entreprises privées utilisant des forages à des fins commerciales ou industrielles pour se conformer.