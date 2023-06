Tchad : la société d’électricité recense ses abonnés à N’Djaména

L’opération de recensement des abonnés de la Société nationale d’électricité (SNE) se déroulera du 15 au 30 juin 2023 à N’Djaména et ses environs.

La SNE annonce que, dans le souci de moderniser le réseau électrique de la SNE et mieux servir sa clientèle, un recensement est prévu. Elle se déroulera du 15 au 30 juin 2023, dans la ville de N’Djamena et ses environs. Cette opération entre le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques Tchad-Cameroun(PIRECT). Elle concerne tous les ouvrages de distribution et de tous les points de livraison situés dans le périmètre du réseau de la société de distribution de l’électricité.

Ainsi, les équipes constituées des agents recenseurs passeront maison par maison pour recueillir les informations. Ledit recensement permettra également de faire l’inventaire physique en vue de renseigner les données administratives.