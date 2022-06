Tchad : la SNPT demande la démission du président du conseil militaire de transition

A travers son porte-parole, Mbaïramadji Désiré, la Synergie Nationale du Peuple disant Non à la prolongation de la transition demande la démission immédiate de Mahamat Idriss Deby.

Suite aux scandales financiers et de détournement au plus haut sommet de l’État de plusieurs milliards de nos francs, la Synergie Nationale du Peuple disant Non à la prolongation de la transition demande la démission immédiate du Président du conseil militaire de transition et de sa suite. Ainsi s’exprime la synergie dans un comm

« Aujourd’hui, la majorité de la population tchadienne sont dans une misère très aiguë au point où une crise alimentaire a été décrétée, nos hôpitaux manquent des matériels et des médicaments; nos écoles manquent des enseignants et sont tous sans table blanc, l’injustice et l’insécurité n’en parlons plus et des individus plient à ciel ouvert l’argent publique des tchadiens à plusieurs milliards », poursuit le communiqué.

Suite à toutes ces raisons, nous disons clairement à la communauté nationale et internationale Le SNPT estime que, la junte n’a plus de mot vis-à-vis du peuple tchadien d’aujourd’hui et de demain : « il doit tout simplement passer la main aux civils technocrates à la fin de cette médiocre période de 18 mois de la transition, qui pourront simplement et intellectuellement conduire le pays vers un meilleur avenir dont chaque tchadiens et tchadiennes mangeraient à sa faim. »

« L’esprit de ramasser au maximum avant de quitter prôné par les autorités du CMT doit maintenant quitter les dignes et honnêtes citoyens tchadiens qui aiment encore ce pays », conclu le communiqué.