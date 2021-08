Le directeur général adjoint de la Société nationale d’électricité (SNE), Hamid Djoumino a décrié un phénomène de fraudes d’électricités à N’Djamena. Il fait savoir que deux démarcheurs appréhendés ont d’ores et déjà été mis aux arrêts

A travers un point de presse de ce mercredi 25 août 2021, la SNE a fait le point de l’opération de recouvrement, et recensement des clients lancée du 12 juillet au 23 août 2021. Il en ressort que dans ce processus de lutte contre la fraude d’électricité, 2 démarcheurs ont été captivés et enfermés à la maison d’arrêt et les dossiers de 8 autres sont en instance traitement en attendant leur procès. Ces démarcheurs externes à la SNE : « suivent les pas des agents sur le terrain et se mettent à remettre les clients coupés ».

Le directeur général adjoint de la SNE a expliqué que l’objectif de cette opération de recouvrement et recensement de ses clients vise à lutter contre la fraude sur ses branchements en matière d’électricité. Et donc sur 98 000 abonnés, la commission a visité 14 801 pendant 40 jours. 327 clients ayant des engagements avec la SNE ont été identifiés. 77 clients qui n’avaient jamais été facturés ont été décelés, 760 ont été convoqués et 1177 compteurs ont été déposés à la direction. 38 adresses ont également été modifiées.